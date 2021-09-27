К теме Поможет ли итальянский опыт Де Дзерби Шахтеру победить Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Посмотреть матч Шахтер – Интер в Украине можно будет тремя способами:

на НСК "Олимпийский". Однако из-за карантинніх ограничений клуб был вынужден уменьшить количество зрителей на трибунах. Если до этого можно было заполнить 2/3 мест на стадионе, то теперь – только 50%.

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Матч Интер – Шахтер начнется в 19:45. результат матча и видео голов можно будет посмотреть на сайте Спорт 24.