До теми Чи допоможе італійський досвід Де Дзербі Шахтарю перемогти Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Переглянути матч Шахтар – Інтер в Україні можна буде у три способи:

на НСК "Олімпійський". Однак через карантинні обмеження клуб був змушений зменшити кількість глядачів на трибунах. Якщо до цього можна було заповнити 2/3 місць на стадіоні, то тепер – лише 50%.

на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн матч Шахтар – Інтер можна буде легально переглянути саме в них.

у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.

Матч Інтер – Шахтар розпочнеться о 19:45. результат матчу та відео голів можна буде переглянути на сайті Спорт 24.