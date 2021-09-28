Победа или прощание с Лигой чемпионов: анонс матча Шахтер – Интер

Донецкий Шахтер неудачно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Во вторник, 28 сентября, "горняки" получат шанс на исправление ситуации в матче с Интером. Поражение же может поставить их на грань вылета из турнира.

Шахтер – Інтер: главное

Что: матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: Вторник, 28 сентября, 19:45

Трансляция: Megogo, Воля

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Третий сезон подряд

Шахтер и Интер третий сезон подряд играют друг против друга. Все началось с полуфинала Лиги Европы сезона 2019/2020. Тогда в единственном матче "нерадзурри" унизили "горняков" со счетом 5:0. Уже через два месяца команды провели матч в рамках Лиги чемпионов. И тогда Шахтер в определенной мере взял реванш. Оба матча закончились вничью 0:0. При этом что в последнем матче Интеру надо было побеждать, но они не смогли и заняли последнее место в группе. Шахтер тогда финишировал третьим и вылетел в Лигу Европы.

Значительные изменения и итальянский вектор

Но обе команды с тех пор изменились. В первую очередь – на тренерском мостике. После победы в чемпионате Италии команду покинул Антонио Конте. Ему на смену пришел Симоне Индзаги.

Итальянский вектор выбрали и в Шахтере, пригласив Роберто Де Дзерби.

А вот на поле потери итальянского клуба выглядит довольно серьезными. В первую очередь речь идет о Лукаку, которого продали в Челси. Еще одна значительная потеря – Ашраф Хакими, который перешел в ПСЖ. Заменить их должны Эдин Джеко и Дензел Думфрис. Последний себя хорошо проявил за сборную Нидерландов на Евро-2020.

Шахтер тоже усилился летом – Педриньо (18 миллионов евро), Марлон (12 миллионов евро) и Лассина Траоре (10 миллионов евро) брались как игроки основы. Но в первом матче группового этапа звездные новички не слишком помогли.

Чего ожидать от матча

Для Роберто Де Дзерби первый матч в Лиге чемпионов оказался провальным – поражение на выезде молдавскому Шерифу. Поэтому к игре против Интера он подойдет достаточно аккуратно. Скорее всего будет действовать по той же схеме, что и в матче против Динамо в Суперкубке Украины. Однако тогда киевляне значительно превосходили соперника на поле, пока не пропустили гол. После этого динамовцам пришлось "раскрываться". дав свободное пространство сопернику.

Интер вряд ли будет так играть. Хотя как показала последняя игра против Аталанты, у "нерадзурри" множество проблем в обороне. Но довольно "острые зубы" в атаке.

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Что прогнозируют букмекеры с Favbet

Шахтеру прогнозируют роль андердога. И здесь речь не только о статистике предыдущих встреч (за пять матчей Шахтер ни разу так и не сумел победить Интер). Де Дзерби пока не сумел перестроить команду на свой лад. Это и приводит иногда к провалам в игре, как было и в матче против Шерифа. В Интере обязательно это учтут.

Для тех, кто верит в победу "горняков", в Favbet является ставка с коэффициентом 5,9. Победа Интера же оценена коэффициентом 1,57. Что до ничьей, то на нее принимают ставки с коэффициентом 4,45.

Кроме того, в этом матче ожидают большое количество голов. Поэтому и ставка на ТБ 2,5 получила не такой и большой коэффициент – только 1,62. Зато ТМ 2,5 – коэффициент 2,3.

Если Шахтер проигрывает в этом матче, то почти потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ведь впереди команду ожидать два матча против Реала, игра против Шерифа и выезд в Интер в последнем туре. И тогда уже итальянский клуб может оставить украинскую команду без еврокубковой весны.