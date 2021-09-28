Шахтар – Інтер: головне

Що: матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: вівторок, 28 вересня, 19:45

Трансляція: Megogo, Воля

До теми Чи допоможе італійський досвід Де Дзербі Шахтарю перемогти Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Третій сезон поспіль

Шахтар та Інтер третій сезон поспіль грають один проти одного. Все розпочалося з півфіналу Ліги Європи сезону 2019/2020. Тоді в єдиному матчі "нерадзуррі" принизили "гірників" з рахунком 5:0. Вже за два місяці команди провели матч в рамках Ліги чемпіонів. І тоді Шахтар до певної міри взяв реванш. Обидва матчі закінчилися внічию 0:0. При цьому що в останньому матчі Інтеру треба було перемагати, але вони не змогли й посіли останнє місце в групі. Шахтар тоді фінішував третім та вилетів в Лігу Європи.

Значні зміни та італійський вектор

Але обидві команди з того часу змінилися. У першу чергу – на тренерському містку. Після перемоги в чемпіонаті Італії команду покинув Антоніо Конте. Йому на заміну прийшов Сімоне Індзагі.

Італійський вектор обрали й в Шахтарі, запросивши Роберто Де Дзербі.

А от на полі втрати італійського клубу виглядають доволі серйозними. В першу чергу мова йде про Ромелу Лукаку, якого продали в Челсі. Ще одна значна втрата – Ашраф Хакімі, який перейшов в ПСЖ. Замінити їх повинні Едін Джеко та Дензел Думфріс. Останній себе добре проявив за збірну Нідерландів на Євро-2020.

Шахтар теж підсилився влітку – Педріньо (18 мільйонів євро), Марлон (12 мільйонів євро) та Лассіна Траоре (10 мільйонів євро) бралися як гравці основи. Але в першому матчі групового етапу зіркові новачки не надто допомогли.

Чого очікувати від матчу

Для Роберто Де Дзербі перший матч в Лізі чемпіонів виявився провальним – поразка на виїзді молдовському Шерифу. Тож до гри проти Інтера він підійде доволі акуратно. Скоріш за все діятиме за тією ж схемою, що і в матчі проти Динамо в Суперкубку України. Однак тоді кияни значно переважали суперника на полі, аж поки не пропустили гол. Після цього динамівцям довелося "розкриватися". давши вільний простір супернику.

Інтер навряд чи буде так грати. Хоча як показала остання гра проти Аталанти, в "нерадзуррі" є чимало проблем в обороні. Але доволі "гострі зуби" в атаці.

До теми Феноменальна гра Маліновського та шалена кінцівка: відеоогляд матчу Інтер – Аталанта

Що прогнозують букмекери з Favbet

Шахтарю прогнозують роль андердога. І тут мова не лише про статистику попередніх зустрічей (за п'ять матчів Шахтар жодного разу так і не зумів перемогти Інтер). Де Дзербі поки не зумів перебудувати команду на свій лад. Це і призводить інколи до провалів в грі, як було і в матчі проти Шерифа. В Інтері обов'язково це візьмуть до уваги.

Для тих, хто вірить в перемогу "гірників", в Favbet є ставка з коефіцієнтом 5,9. Перемога Інтера ж оцінена коефіцієнтом 1,57. Щодо нічиї, то на неї приймають ставки з коефіцієнтом 4,45.

Окрім того, в цьому матчі очікують на чималу кількість голів. Тож і ставка на ТБ 2,5 отримала не такий і великий коефіцієнт – лише 1,62. Натомість ТМ 2,5 – коефіцієнт 2,3.

Якщо Шахтар програє в цьому матчі, то майже втратить шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Адже попереду на команду очікуватимуть два матчі проти Реала, гра проти Шерифа і виїзд до Інтера в останньому турі. І тоді вже італійський клуб може залишити українську команду без єврокубкової весни.