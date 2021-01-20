Наставник Ворсклы Юрий Максимов подтвердил, что Шахтер интересуется вратарем полтавчан Дмитрием Ризныком.

По словам Максимова, Ворскла не хочет расставаться с игроком, который уже в юном возрасте застолбил за собой место в стартовом составе команды. Его цитирует "Футбол News".

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Я считаю, что Ризнык – хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Вижу, что он хочет уйти, но он порядочный человек, он еще успеет. Ему не 30 лет, не 35. Даже не 25. Молодой футболист, еще проявит себя. Может, выиграет от этого,

– рассказал Максимов.

Добавим, что первым номером в Шахтере на данный момент является 19-летний Анатолий Трубин.

Что известно о Ризныке