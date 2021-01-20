Шахтер хочет подписать суперталантливого вратаря из УПЛ
Наставник Ворсклы Юрий Максимов подтвердил, что Шахтер интересуется вратарем полтавчан Дмитрием Ризныком.
По словам Максимова, Ворскла не хочет расставаться с игроком, который уже в юном возрасте застолбил за собой место в стартовом составе команды. Его цитирует "Футбол News".
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Я считаю, что Ризнык – хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Вижу, что он хочет уйти, но он порядочный человек, он еще успеет. Ему не 30 лет, не 35. Даже не 25. Молодой футболист, еще проявит себя. Может, выиграет от этого,
– рассказал Максимов.
Добавим, что первым номером в Шахтере на данный момент является 19-летний Анатолий Трубин.
Что известно о Ризныке
- 21-летний Ризнык в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей. По информации Transfermarkt, контракт Дмитрия завершается в 2024 году.
- Портал также оценивает голкипера в 800 тысяч евро.
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