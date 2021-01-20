Наставник Ворскли Юрій Максимов підтвердив, що Шахтар цікавиться воротарем полтавчан Дмитром Різником.

За словами Максимова, Ворскла не хоче розлучатися з гравцем, який вже в юному віці застовпив за собою місце в стартовому складі команди. Його цитує "Футбол News".

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Я вважаю, що Різник – хороший воротар. Просто так його б в Шахтар не запрошували. Бачу, що він хоче піти, але він порядна людина, він ще встигне. Йому не 30 років, не 35. Навіть не 25. Молодий футболіст, ще проявить себе. Може, виграє від цього,

– розповів Максимов.

Додамо, що першим номером у Шахтарі на даний момент є 19-річний Анатолій Трубін.

Що відомо про Різника