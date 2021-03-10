Донецкий Шахтер интересуется возможностью подписания 19-летнего центрального нападающего Сантоса Кайо Жорже.

У молодого игрока в конце нынешнего года заканчивается контракт с клубом, а договориться о новом соглашении у сторон не получается.

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Поэтому футболистом активно интересуются многие европейские клубы, в том числе и украинский. Кроме Шахтера, интерес к Кайо проявляют Интер, Ювентус, Арсенал, Аякс, Челси, Лион, а также Марсель.

Высокая стоимость футболиста

Туринцы весной 2020 года якобы предлагали 18 миллионов евро, однако Сантос отказался. "Рыбы" хотят получить за свою юную звезду 30 миллионов евро, при этом его контракт действует лишь до конца 2021 года.

Если договориться о новом соглашении не удастся, то форвард будет выбирать новый клуб – Шахтер среди претендентов.

Добавим. Кайо Жорже провел в текущем сезоне 29 матчей, отметился 4 голами и одним ассистом.