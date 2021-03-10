Донецький Шахтар цікавиться можливістю підписання 19-річного центрального нападника Сантоса Кайо Жорже.

У молодого гравця в кінці нинішнього року закінчується контракт з клубом, а домовитися про нову угоду у сторін не виходить.

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Тому футболістом активно цікавляться багато європейських клубів, в тому числі й український. Крім Шахтаря, інтерес до Кайо проявляють Інтер, Ювентус, Арсенал, Аякс, Челсі, Ліон, а також Марсель.

Висока вартість футболіста

Туринці весною 2020 року нібито пропонували 18 мільйонів євро, проте Сантос відмовився. "Риби" хочуть отримати за свою юну зірку 30 млільйонів євро, при цьому його контракт чинний лише до кінця 2021 року.

Якщо домовитися про нову угоду не вдасться, то форвард обиратиме новий клуб – Шахтар серед претендентів.

Додамо. Кайо Жорже провів у поточному сезоні 29 матчів, відзначився 4 голами та одним асистом.