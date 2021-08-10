Опять Траоре: Шахтер открыл счет в матче Лиги чемпионов против Генка – видео

Донецкий Шахтер 10 августа принимает бельгийский Генк в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. "Горняки" первыми забили в ответном матче.

Додо классно разогнал атаку Шахтера и отдал в правый угол штрафной Генка на ход Тете. Бразилец отпасовал назад Траоре, который нанес точный удар – 1:0.

К слову Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео гола Траоре

Шахтер – Генк: перед матчем