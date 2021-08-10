Опять Траоре: Шахтер открыл счет в матче Лиги чемпионов против Генка – видео
10 августа 2021 , 21:09Читати новину українською
Источник:24 канал
Донецкий Шахтер 10 августа принимает бельгийский Генк в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. "Горняки" первыми забили в ответном матче.
Додо классно разогнал атаку Шахтера и отдал в правый угол штрафной Генка на ход Тете. Бразилец отпасовал назад Траоре, который нанес точный удар – 1:0.
К слову Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Видео гола Траоре
Шахтер – Генк: перед матчем
- Неделю назад соперники провели первое противостояние, в котором "горняки" одержали непростую победу со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы открыли счет, а после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби дважды расписались в воротах хозяев поля благодаря результативным ударам Тете (с пенальти) и Алана Патрика.
- В минувший уикенд Шахтер допустил неожиданную осечку в матче украинской Премьер-лиги, проиграв Александрии со счетом 1:2. Перед визитом в Киев Генк провел поединок в рамках бельгийского первенства, в компенсированное время вырвал победу в Кортрейка (2:1).