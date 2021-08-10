Додо классно разогнал атаку Шахтера и отдал в правый угол штрафной Генка на ход Тете. Бразилец отпасовал назад Траоре, который нанес точный удар – 1:0.

К слову Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео гола Траоре

Шахтер – Генк: перед матчем

  • Неделю назад соперники провели первое противостояние, в котором "горняки" одержали непростую победу со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы открыли счет, а после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби дважды расписались в воротах хозяев поля благодаря результативным ударам Тете (с пенальти) и Алана Патрика.
  • В минувший уикенд Шахтер допустил неожиданную осечку в матче украинской Премьер-лиги, проиграв Александрии со счетом 1:2. Перед визитом в Киев Генк провел поединок в рамках бельгийского первенства, в компенсированное время вырвал победу в Кортрейка (2:1).