Додо класно розігнав атаку Шахтаря і віддав в правий кут штрафного Генка на хід Тете. Бразилець відпасував назад Траоре, який завдав точного удару – 1:0.

До слова Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Відео голу Траоре

Шахтар – Генк: перед матчем