Додо класно розігнав атаку Шахтаря і віддав в правий кут штрафного Генка на хід Тете. Бразилець відпасував назад Траоре, який завдав точного удару – 1:0.
До слова Шахтар – Генк: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Відео голу Траоре
Шахтар – Генк: перед матчем
- Тиждень тому суперники провели перше протистояння, в якому "гірники" здобули непросту перемогу з рахунком 2:1. У першому таймі бельгійці відкрили рахунок, а після перерви підопічні Роберто Де Дзербі двічі розписалися у воротах господарів поля завдяки результативним ударам Тете (з пенальті) і Алана Патріка.
- У минулий вікенд Шахтар допустив несподівану осічку в матчі української Прем'єр-ліги, програвши Олександрії з рахунком 1:2. Перед візитом до Києва Генк провів поєдинок у рамках бельгійської першості, в компенсований час вирвавши перемогу у Кортрейка (2:1).