Во втором матче 1/16 финала Лиги Европы против Ренна сразу три игрока Шахтера получили желтые карточки, которые привели к их дисквалификации. Это центральный защитник Валерий Бондарь, левый защитник Богдан Михайличенко и правый защитник Ефим Конопля. Таким образом, они не сыграют против Фейенорда в первом матче 1/8 финала. Эта игра состоится в четверг, 9 марта.

Достойно внимания Удобный соперник в неудобное время: кто фаворит в матче Шахтер – Фейенорд в Лиге Европы

Поэтому у Шахтера возникли определенные проблемы. Ведь в заявке команды остается всего пять номинальных защитников. Один из них – центральный защитник Николай Матвиенко (хотя и он пропустил предыдущий матч "горняков" из-за проблем со здоровьем). Хотя он может сыграть и слева в защите.

В таком случае в центре защиты могут выйти кто-нибудь из тройки Ярослав Ракицкий, Марьян Фарина и Эдуард Козик. Двум последним по 19 лет. При этом если Козик хотя бы дважды сыграл за главную команду (правда, в обоих случаях выходил на замену на 2 и 9 минут), то Фарина пока в этом сезоне за "горняков" не играл.

Хотя не исключено, что в центр защиты может опуститься опытный опорный полузащитник Тарас Степаненко.

Еще один защитник – Лукас Тейлор, который может сыграть справа в защите.

За день до матча против Фейенорда у наставника Шахтера Игоря Йовичевича спросили, как он будет решать кадровый вопрос с защитниками. Наставник "горняков" решил не раскрывать план на игру и отвечать про то, кто сыграет.

"Завтра нас ожидает тяжелая игра, и даже если бы все наши футболисты могли играть, все равно было бы тяжело. Имеем план, имеем футбольные аргументы, которые можем противопоставить Фейенорду. Знаем их слабые и сильные стороны, понимаем, что они представляют собой на поле, в какой форме находятся. Завтра футболисты, которые появятся, будут готовы отдать все силы на поле, и я в этом ни минуты не сомневаюсь. Понятно, что мы должны сыграть организованно, дисциплинированно и сконцентрировано, ведь против нас будет действовать хорошая команда. И я уверен, что моя команда будет биться от первых до последних минут, и мы будем верить в результат. В нашем противостоянии две игры, а этот поединок только первый. Да, он может быть важным со стратегической точки зрения, но мы идем от игры к игре. Завтра будем играть на победу и отдадим для этого все, что сможем", – заверил Игорь Йовичевич.