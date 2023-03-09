Шахтар зумів вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, де їх суперником став Феєнорд з Нідерландів. Перший матч "гірники" проведуть на "домашньому" стадіоні – у Варшаві. Гра в четвер, 9 березня, розпочнеться о 22:00.

Варте уваги Одразу три захисники Шахтаря дискваліфіковані на матч проти Феєнорду: реакція Йовічевича

Шахтар та Феєнорд зустрічалися у 2017 році на груповому етапі Ліги чемпіонів. І тоді в обох матчах перемогу здобули саме футболісти українського клубу. При цьому в першому матчі в Роттердамі Шахтар догравав у меншості через вилучення Ракіцького. І тепер у 2023 році захисник знову може зіграти проти Феєнорду.

Сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Феєнорд. Вона буде доступна в цій новині.