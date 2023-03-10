Результат лучше, чем игра, которую мы показали, – Йовичевич оценил ничью с Фейенордом в Лиге Европы

Донецкий Шахтер потерял победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" расписали мировую с Фейенордом в Варшаве 1:1.

Единственный гол в футболке донецкого клуба забил Ярослав Ракицкий. Центрбек невероятным образом сложился после подачи в штрафную, то спиной, то ли ягодицами перевел мяч в ворота соперника из Нидерландов.

Подробнее об игре Магические ягодицы Ракицкого: Шахтер едва не обыграл Фейенорд в Лиге Европы – видеообзор матча

Йовичевич: Можно быть стократным чемпионом Нидерландов, но нас убить очень тяжело

После поединка игру своей команды прокомментировал главный наставник Шахтера Игорь Йовичевич. Хорватский специалист не скрывал своего недовольства игрой своих подопечных. Тренер заверил, что "горняки" еще не упустили шанса пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.

Результат лучше, чем игра, которую мы показали. Возможно, оппонент почувствовал несыгранность в последней линии и накрывал нас гораздо активнее, чем это делает обычно, что усложнило нам жизнь, ведь хорошо сыграть в обороне из-за одной установки невозможно. За нашу игру в фазе обороны всю команду я могу только поблагодарить, хотя мы не показали своего уровня. Думаю, в этом запасе потенциала кроется наш шанс на ответный матч. Если сыграем так, как это уже показывали, то в футболе возможно все. И то, что выглядит сейчас невозможным, вполне станет реальностью, хотя результат и мы живы,

– сказал Йовичевич.

Наставник вспомнил, что их соперником был клуб, который уже 14 матчей подряд не знает вкуса поражений. Йовичевич признался, что не может упрекнуть своих ребят в преданности, все выложились на все 100 процентов.

"Получилось так, но результат оставляет нас в игре"

По мнению хорвата, Фейенорд точно наиграл на гол, который в итоге и забил на 88-й минуте встречи.

"Получилось так, но результат оставляет нас в игре. Нам не забили три или четыре мяча, как говорили букмекеры, хотя я этого и не считаю. Все говорили, что мы абсолютный аутсайдер этой пары и нам должны были забить целую сумку голов. "Мы играли без Михайличенко и Конопли, и на установке эта оборона впервые сыгралась, но ребята бились. Сделаем выводы, будем еще сильнее в следующем матче. Можно быть стократным чемпионом Нидерландов, но нас убить очень тяжело, поэтому верим!", – заявил тренер дончан.

В первом матче против Фейенорда впервые на поле после долгого перерыва, вызванного травмой, появился Марьян Швед. Йовичевич рассказал, что будет постепенно привлекать футболиста к игре во избежание рецидива повреждения.

В последний раз Швед играл за Шахтера еще 10 октября 2022 в игре против Металлиста. Тогда Марьян отличился ассистом.

Также хорватский тренер рассказал о переболевших перед поединком проблемах со здоровьем у Топалова и Матвиенко. После травмы восстановился Криськив, которого называют заменой Мудрику.

Йовичевич дал обещание перед фанатами Шахтера.

Решающий поединок будет в аду Роттердама, но мы будем играть на победу. Мы забрали очко и добавили баллов в общий рейтинг Украины, чем очень гордимся,

– сказал наставник.

"Это была очень важная игра, ведь мы играем и боремся для наших людей и ВСУ"

Раз общение с прессой для Йовичевича закончилось вопросом, в котором затронули тему войны в Украине. Игорь отметил важность этой игры Шахтера в Варшаве против Фейенорда.

"Это была очень важная игра, ведь мы играем и боремся для наших людей и ВСУ, которые нас защищают. Наша сила в том, что мы, несмотря на сирены, продолжаем тренироваться, постоянно спускаемся в хранилища, по 20 часов достаемся на матчи. Сегодня была массированная атака России, и мы проснулись с этими новостями - это нелегко.Вчера ехали 20 часов в Варшаву, а уже завтра будем 20 часов добираться до Кривого Рога на матч чемпионата, чтобы потом опять же 20 часов добираться до Роттердама. таких условиях, но мы продолжаем драться, потому что верим, что это возможно!, – подчеркнул хорват.