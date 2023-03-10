Єдиний гол у футболці донецького клубу забив Ярослав Ракіцький. Центрбек неймовірним чином склався після подачі у штрафний, чи то спиною, чи то сідницями перевів м'яч у ворота суперника з Нідерландів.

Детальніше про гру Магічні сідниці Ракіцького: Шахтар ледь не переграв Феєнорд у Лізі Європи – відеоогляд матчу

Йовічевіч: Можна бути сторазовим чемпіоном Нідерландів, але нас вбити дуже важко

Після поєдинку гру своєї команди прокоментував головний наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч. Хорватський спеціаліст не приховував свого невдоволення грою своїх підопічних. Тренер запевнив, що "гірники" ще не втратили шансу пробитись у чвертьфінал Ліги Європи.

Результат кращий, ніж гра, яку ми показали. Можливо, опонент відчув незіграність в останній лінії і накривав нас набагато активніше, ніж це робить зазвичай, що ускладнило нам життя, адже добре зіграти в обороні через одну установку неможливо. За нашу гру у фазі оборони всій команді я можу лише подякувати, хоча ми не показали свого рівня. Думаю, у цьому запасі потенціалу криється наш шанс на матч-відповідь. Якщо зіграємо так, як уже це показували, то у футболі можливо все. І те, що виглядає зараз неможливим, цілком стане реальністю, хоча результат є і ми живі,

– сказав Йовічевіч.

Наставник пригадав, що їх суперником був клуб, який вже протягом 14 матчів поспіль не знає смаку поразок. Йовічевіч зізнався, що не може дорікнути своїм хлопцям у відданості, усі виклались на усі 100 відсотків.

"Вийшло так, але результат лишає нас у грі"

На думку хорвата, Феєнорд точно награв на гол, який у підсумку й забив на 88-й хвилині зустрічі.

"Вийшло так, але результат лишає нас у грі. Нам не забили три чи чотири м’ячі, як говорили букмекери, хоча я на це і не зважаю. Усі казали, що ми абсолютний аутсайдер цієї пари і нам би мали забити цілу торбу голів. Ми грали без Михайліченка й Коноплі, і на установці ця оборона вперше зігралася, але хлопці билися. Зробимо висновки, будемо ще сильнішими в наступному матчі. Можна бути сторазовим чемпіоном Нідерландів, але нас вбити дуже важко, тому віримо!", – заявив тренер донеччан.

У першому матчі проти Феєнорда вперше на полі після довгої перерви, викликаної травмою, з'явився Мар'ян Швед. Йовічевіч розповів, що буде поступово залучати футболіста до гри, аби уникнути рецидиву пошкодження.

До слова. Востаннє Швед грав за Шахтаря ще 10 жовтня 2022 року у грі проти Металіста. Тоді Мар'ян відзначився асистом.

Також хорватський тренер розповів про проблеми зі здоров'ям у Топалова та Матвієнка, які перехворіли перед поєдинком. Натомість після травми відновився Криськів, якого називають заміною Мудрику.

Йовічевіч дав обіцянку перед фанатами Шахтаря.

Вирішальний поєдинок буде в пеклі Роттердаму, але ми гратимемо на перемогу. Ми забрали очко і додали балів до загального рейтингу України, чим дуже пишаємося,

– сказав наставник.

"Це була дуже важлива гра, адже ми граємо і боремося для наших людей і ЗСУ"

Вкотре спілкування з пресою для Йовічевіча закінчилось питанням, у якому зачепили тему війни в Україні. Ігор відзначив важливість цієї гри Шахтаря у Варшаві проти Феєнорда.

"Це була дуже важлива гра, адже ми граємо і боремося для наших людей і ЗСУ, які нас захищають. Наша сила в тому, що ми, попри сирени, продовжуємо тренуватися, постійно спускаємось до сховищ, по 20 годин дістаємось на матчі. Сьогодні була масована атака Росії, і ми прокинулись з цими новинами – це нелегко. Учора їхали 20 годин до Варшави, а вже завтра будемо 20 годин діставатися до Кривого Рогу на матч чемпіонату, щоб потім знову ж 20 годин діставатися Роттердаму. Жоден клуб Європи не перебуває в таких умовах, але ми продовжуємо битися, бо віримо, що це можливо!, – наголосив хорват.