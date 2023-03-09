Чего ждать от Фейеноорда: представление соперника Шахтера по Лиге Европы

Роттердамцы являются одной из самых титулованных команд Нидерландов. В этом сезоне подопечные Арне Слота готовы снова громко заявить о себе. Разбираемся, смогут ли "горняки" этому помешать.

Уже 9 марта Шахтер проведет свой первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. Соперником дончан станет именитый клуб из Нидерландов Фейеноорд.

Следите с нами Шахтер – Фейеноорд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Команду Арне Слота называют явным фаворитом в дуэли с "горняками". Но действительно ли команда из Роттердама так грозна? 24 канал подробнее рассказывает о сопернике Шахтера в Лиге Европы.

Грозное имя в Европе

Фейеноорд является очень опытным еврокубковым бойцом. Начиная с 60-х годов роттердамцы крайне редко оставались вне еврокубкового турнира.

Наибольший успех гордости юга датирован 1970 годом. Тогда Фейе под руководством легендарного Эрнста Хаппеля выиграла свой единственный Кубок чемпионов, одержав в финале Селтик (2:1).

Также роттердамцы дважды выигрывали Кубок УЕФА. В 1974 году они переиграли в решающих матчах Тоттенхэма (2:2 и 2:0), а в 2002-м в домашнем финале турнира была избита дортмундская Боруссия (3:2).

А в прошлом сезоне Фейеноорд был близок к выигрышу третьего еврокубка. Подопечные Арне Слота смогли дойти до финала Лиги конференций, где хорошо выглядели на фоне более сильной Ромы. Впрочем, единственный гол Дзаньоло принес трофей Жозе Моуриньо.

Фейеноорд – один из трех китов Эредивизи

На внутренней арене роттердамцы являются одними из трех основных грандов. "Красно-черные" 15 раз становились лучшей командой Нидерландов, уступая по этому показателю ПСВ (24) и Аяксу (36).

Команда остается одним из флагманов местного футбола, но можно сказать, что ее золотые времена остались в прошлом столетии. В 2000-х годах Фейеноорд только раз становился чемпионом в 2017 году.

Кубок роттердамцы за это время брали трижды, Суперкубок – дважды. В свою очередь на групповой стадии ЛЧ Фейеноорд играл всего три раза и ни разу не проходил в плей-офф турнира.

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Невероятный сезон 2022-2023

Впрочем, в этом сезоне роттердамцы готовы повторить успех команды ван Бронкхорста шестилетней давности. За десять туров до финиша чемпионата Нидерландов Фейеноорд занимает первое место,

Роттердамцы возглавили таблицу еще до ЧМ-2022 и за это время ни разу не потеряли лидерство. Правда, конкуренты тоже не тормозят. Грозный Аякс отстает всего на три балла, АЗ – на пять, а ПСВ – на шесть.

В Лиге Европы Фейеноорд также зажигал, хотя это было еще до того, как они возглавили таблицу Эредивизи. Команде выпала группа с Лацио, Мидтьюлландом и Штурмом. Очень грозной ее не назовешь, но квартет сумел удивить.



Арне Слот / instagram.com/feyenoord

Все команды набрали равное количество очков – по 8. Все решала разница мячей, которая как раз у Фейенорда была лучшей. Большую роль в ней сыграла победа над Штурмом со счётом 6:0. Первое место в квартете позволило голландцам обойти первую стадию плей-офф и сразу выйти в 1/8 финала.

Что из себя представляет Фейеноорд

За прошлый сезон Арне Слот построил крепкий коллектив в Роттердаме. После финала Лиги конференций Фейеноорд устроил небольшую распродажу, отпустив четырех игроков основы:

левый защитник Тайрелл Маласия в Манчестер Юнайтед

в Манчестер Юнайтед центральный защитник Маркос Сенеси в Борнмуте

в Борнмуте центрхав Фредерик Орснес в Бенфику

в Бенфику вингер Луис Синистерра в Лидсе

За этот квартет Фейеноорд получил почти 70 миллионов евро, а замену им подыскал где-то за 20 миллионов. Защита команды усилила словак Ганцко из чешской Спарты, в центр поля приобрели Кинтена Тимбера (Утрехт) и игрока сборной Польши Себастьяна Шиманьски.

Также позицию вингера усилил хавбек Герты Дилросун, а на левый фланг защиты вместо Маласии подтянули питомца Хартмана. Как можно увидеть по результатам, Фэнорд стал только сильнее.

Арне Слот поставил прекрасную комбинационную игру "красно-черным". Роттердамцы могут контролировать ход поединка, играть первым номером и организовывать позиционные атаки.



Давид Ганцко / instagram.com/feyenoord

Тот же Ганцко уже отыграл 30 матчей за сезон и даже трижды забил. Рядом с ним надежно играет 22-летний универсал Гертрейда, кандидат в сборную Нидерландов.

В центре поля главным двигателем команды является молодой турок Кокчу, забивший уже 10 голов этого сезона. Он играет на позиции опорного хавбека, но умеет делать почти все на поле: отбирать, отдавать на обострение, создавать опасные моменты и бить издалека.



Оркун Кокчу / instagram.com/orkunkokcu

Также над Кокчей стоит выделить Джаханбакша, который не смог прижиться в Брайтоне. На флангах атаки разгоняют новичок Дилросун и эксгравец Аякса и Севильи Идрисси. В нападении разрывает еще один игрок, пришедший летом Сантьяго Хименес.

Фейеноорд выкупил 21-летнего мексиканца у Крус Асуль всего за 4 миллиона евро, а он уже за полсезона забил 12 мячей. При этом у Арне Слота есть и суперсаб Данила, которого Фейе выхватил из Аякса. Исходя в основном из замен, бразилец отличился уже 11 голами.



Главные голеадоры Фейеноорда Хименес и Данилу / instagram.com/feyenoord

Фейеноорд против украинцев

Для роттердамцев команды Украины остаются неудобными. Фейеноорд сыграл десять матчей против наших команд, в которых одержал две победы, три ничьих и потерпел пять поражений.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СОПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 2002-2003 ЛЧ группа Динамо 0:0 0:2 2012-2013 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо 0:1 1:2 2014-2015 ЛЕ плей-офф (кв.) Заря 4:3 1:1 2016-2017 ЛЕ группа Заря 1:0 1:1 2017-2018 ЛЧ группа Шахтер 1:2 1:3

История Шахтера с голландцами

Дончане уже дважды играли против Фейеноорда. В сезоне 2017-2018 команды оказались в одной группе Лиги чемпионов вместе с Манчестер Сити и Наполи. Тогда "горняки" выиграли оба матча - 3:1 дома и 2:1 на выезде.

Это помогло нашей команде выйти в плей-офф со второго места, а сами роттердамцы остались последними. Правда, на Фейеноорде успехи Шахтера с представителями Нидерландов завершаются.

Еще четыре игры против команд из "страны тюльпанов" дончане провели на стыке веков. В 1999 году Шахтер дважды проиграл Роди в Кубке УЕФА (1:3, 0:2), а спустя пять лет с абсолютно аналогичными счетами "горняки" уступили в 1/8 финала того же турнира АЗ по Алкмару.

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Чего ждать Шахтеру

Фейеноорд не зря считается фаворитом дуэли, но стоит понимать, что в целом эта команда не сильнее Ренна. Есть моменты, в которых роттердамцы более сильные (позиционная атака, дисциплина, действия в защите), но и слабые стороны тоже можно найти.

Роттердамцы часто пропускают в контратаках и теряются во время активного прессинга. Учитывая ставку Шахтера на скорые фланги, есть надежда на то, что подопечные Йовичевича этим воспользуются.



Ракицкий уже готовит пушку на Фейеноорд / instagram.com/fcshakhtar

Конечно, против дончан сыграет и кадровая ситуация. Из-за дисквалификации первый, номинально домашний матч пропустит трое из четырех основных защитников - Бондарь, Конопля и Михайличенко.

У Фейеноорда же под вопросом участие Тимбера. не являющийся железным игроком основы. Также с конца января отсутствует основной вратарь Бейлов, но немец Велленройтер без существенной потери качества подменяет его.

А еще большим козырем подопечных Слота будут домашние трибуны, где пройдет ответный матч. Фейеноорд славится страстными болельщиками, поэтому не зря их клубную арену назвали "De Kuip" (с нидерландского языка – "котел"). К сожалению, этого преимущества Шахтер лишен уже девяти лет…

. В сезоне 2019-2020 Арне Слот чуть не привел АЗ в чемпионство. После 25 туров команда из Алкмаара имела равное количество баллов с Аяксом, уступая лишь по разнице голов. Впрочем, тот сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и так и не был доигран.