Известный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы поделился мнением о ситуации в турнирной таблице УПЛ.

Тройка Динамо – Шахтер – Заря

В следующем туре УПЛ Динамо сыграет с Шахтером и Зарей, которые занимают 1 и 3 строчку соответственно. По мнению журналиста, Шахтер должен стимулировать "бело-синих", чтобы они побеждали луганчан.

Смотрите также Яремчук забил, Безус ассистировал: Гент одержал победу в чемпионате Бельгии – видео

Я думаю, что Шахтер сейчас должен подумать, как бы ему простимулировать Динамо в матче против Зари. Чемпионство чемпионством, а по потерянным очкам разница только в 1 балл между Зарей и Шахтером. И очной встречи больше нет. И у тех, и у тех матч против Динамо,

– сказал Цыганык.

"Поэтому Шахтеру нужно сейчас думать, как простимулировать Динамо, чтобы киевляне здорово отыграли матч против Зари, чтобы хоть немного оторваться от луганчан", – подытожил он.

Также Цыганык рассказал об отношении к практике стимулирования соперников в УПЛ:

У меня был разговор с Франческо Баранкой, главой Комитета этики и честной игры УАФ. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с серьезным заявлением о том, что стимуляция запрещена в футболе, это нарушение. За это могут наказывать. То есть, стимулировать нельзя. Нельзя. Просто нельзя.

Обратите внимание! В 18 туре УПЛ Заря будет принимать Динамо, а в параллельном матче Шахтер сыграет против Десны. Матчи запланированы на 14 марта.