Шахтер – чемпион Украины: "горняки" уничтожили Днепр-1 в матче с пятью "красными" - видео

Донецкий коллектив довел дело в этом сезоне до логического конца. Судьба днепрян была в их руках.

Шахтер – Днепр-1 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Шахтер и Днепр-1 провели встречу в рамках предпоследнего 29-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "горняки". Коллективы закрыли все вопросы в чемпионской гонке, пишет 24 Канал.

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Уверенно деактивировав своих оппонентов

В центральной встрече сезона УПЛ, в которой команды разыгрывали золотые медали чемпионата, интрига продержалась только первый тайм. По итогам встречи "спортклубовцы" еще и имеют шанс потерять "серебро", поскольку в спину им дышит Заря. Также следует напомнить, что Днепр-1 готов был бойкотировать матч с Шахтером, поскольку клуб был недоволен судейством в предыдущей игре.

Матч начался довольно оживленно, поскольку "кроты" сразу бросились атаковать своего соперника, что принесло коллективу результат. На 9-й минуте матча Шахтер открыл счет. Артем Бонадренко сыграл на подхваченные у штрафной Днепра-1 и мощным ударом пробил в ближний нижний угол. Рыбак, относительно недавно ставший основным голкипером "спортклубовцев", свою команду спасти от коварного удара не смог, 1:0.

Команды проводили достаточно сдержанный первый тайм, лишний раз никто рисковать не хотел. В некоторых моментах коллективы специально убивали темп игры, чтобы действовать не на инстинктах и горячим сердцем, а с расчетом и холодной головой. Таким образом, болельщики, которым нашлось место на Арене-Львов, смогли увидеть только один удар в створ ворот за первую половину встречи.

Во втором тайме все ожидали от Днепра-1 настоящей борьбы за чемпионство, по крайней мере, имитацию. Но вот "горняки" благодаря своему опыту в этом плане смогли без колебаний закрыть все вопросы по ходу матча. Сначала, на 55-й минуте, Александр Зубков шикарным пасом вывел избежавшего офсайдной ловушки Данила Сикана на свидание с голкипером и уверенно реалиировал свой момент. А уже на 59-й минуте тот же Зубков завоевал мяч у штрафной Днепра-1, а Тарас Степаненко мощным ударом сделал счет разгромным, 3:0.

"Спортклубовцы" головы не опустили, поскольку они пытались сократить отставание от "кротов", понимая, что победы уже ожидать не стоит, однако Днепр-1 следовал спортивному принципу и пытался порадовать целеустремленностью и дисциплиной своих фанатов. Шахтер в свою очередь немного расслабился, но на счету это не отразилось.

Итак, донецкий коллектив в 14-й раз стал чемпионом Украины, еще за тур до завершения чемпионата, такое достижение позволяет "кротам" на прямую попасть в Лигу чемпионов. Стоит отметить, что золотая медаль чемпионата достанется также Михаилу Мудрику, который первую половину сезона отыграл в состоянии "горняков".

Награждение донецкой команды же происходит после финального свистка последнего тура, где "кротам" будет противостоять Ворскла. В конце встречи игроки "Шахтер" уже начинали праздновать чемпионство, однако их радость прервали футболисты Днепра-1. У Пеглоу сдали нервы, поскольку Назарина жестко прыгнул ему в ноги, поэтому это спровоцировало массовую потасовку. У Ракицкого – рассечение, Бондаренко провоцировал футболистов днепровского коллектива, а Корниенко размахивал ногами. Шахтер решил нагло показать свое преимущество. Трубин, Пеглоу, Назарина, Сарапий и Федоров получили красные карточки.

Кстати говоря. Игорь Йовичевич впервые выиграл чемпионский титул в своей тренерской карьере.

Днепр-1 остался на второй строчке, однако у Зари такое же количество очков в активе (по 64). "спортклубовцев" ждет матч с Кривбассом, а "бело-черных" игра с Минаем. Если Днепр-1 выиграет свой матч, то они впервые попадут в квалификацию ЛЧ, а если нет, то все в руках Зари. К тому же у Довбика остался только один матч, чтобы хотя бы повторить рекорд Генриха Мхитаряна, забившего 25 голов за сезон в УПЛ (у форварда Днепра-1 24 гола в активе).

Видеообзор матча: