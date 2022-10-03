Манчестер Сити не догнать: Шахтер и Динамо попали в топ-15 интересного рейтинга
Источник:Football Observatory
Украинские гранды стали одними из самых пасующих команд в мире. Оба коллектива отдают в среднем по шесть с половиной сот передач за игру.
Динамо и Шахтер по-разному стартовали в новом сезоне УПЛ. Дончане лишь раз потеряли очки в чемпионате и лидируют в турнирной таблице.
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"Бело-синие" потерпели два поражения на старте. Команда Мирчи Луческу отстает от "горняков" на 7 баллов, однако имеют игру в запасе.
Тем не менее, наши гранды попали в интересный мировой рейтинг. Football Observatory проанализировал данные 1226 команд из 71 лиги мира, чтобы составить список наиболее пасующих команд в этом сезоне.
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Да, Шахтер и Динамо попали в ТОП-15. "Горняки" занимают 9 место, тогда как киевляне оказались на 15-й позиции. Команда Йовичевича в среднем отдает 660 передач за игру, тогда как Динамо – на 17 меньше (643).
Лидером рейтинга является Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы исполняет в среднем 754 паса за игру. Также в топ-тройку входят японский Альбирекс (713) и португальская Бенфика (708).
РЕЙТИНГ ТОП-15 САМЫХ ПАСУЮЩИХ КОМАНД
|МЕСТО
|КОМАНДА
|СТРАНА
|КОЛИЧЕСТВО ПАССОВ ЗА МАТЧ
|1
|Манчестер Сити
|Англия
|754
|2
|Альбирекс
|Япония
|713
|3
|Бенфика
|Португалия
|708
|4
|ПСЖ
|Франция
|693
|5
|Маккаби Тель-Авив
|Израиль
|682
|6
|Ливерпуль
|Англия
|675
|7
|Бавария
|Германия
|671
|8
|Каспий
|Казахстан
|663
|9
|Шахтер
|Украина
|660
|10
|Аякс
|Нидерланды
|657
|11
|Силькеборг
|Дания
|657
|12
|Селтик
|Шотландия
|655
|13
|Рейнджерс
|Шотландия
|655
|14
|Аль-Наср
|ОАЭ
|647
|15
|Динамо
|Украина
|643