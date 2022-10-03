Манчестер Сити не догнать: Шахтер и Динамо попали в топ-15 интересного рейтинга

Украинские гранды стали одними из самых пасующих команд в мире. Оба коллектива отдают в среднем по шесть с половиной сот передач за игру.

Динамо и Шахтер по-разному стартовали в новом сезоне УПЛ. Дончане лишь раз потеряли очки в чемпионате и лидируют в турнирной таблице.

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"Бело-синие" потерпели два поражения на старте. Команда Мирчи Луческу отстает от "горняков" на 7 баллов, однако имеют игру в запасе.

Тем не менее, наши гранды попали в интересный мировой рейтинг. Football Observatory проанализировал данные 1226 команд из 71 лиги мира, чтобы составить список наиболее пасующих команд в этом сезоне.

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Да, Шахтер и Динамо попали в ТОП-15. "Горняки" занимают 9 место, тогда как киевляне оказались на 15-й позиции. Команда Йовичевича в среднем отдает 660 передач за игру, тогда как Динамо – на 17 меньше (643).

Лидером рейтинга является Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы исполняет в среднем 754 паса за игру. Также в топ-тройку входят японский Альбирекс (713) и португальская Бенфика (708).

РЕЙТИНГ ТОП-15 САМЫХ ПАСУЮЩИХ КОМАНД