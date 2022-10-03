Динамо та Шахтар по-різному стартували в новому сезоні УПЛ. Донеччани лише раз втратили очки в чемпіонаті та лідирують в турнірній таблиці.

Читайте також Шахтар бере на себе лікування Героя "Азовсталі" Михайла Діанова

Натомість "біло-сині" зазнали двох поразок на старті. Команда Мірчі Луческу відстає від "гірників" на 7 балів, проте мають гру в запасі.

Тим не менш, наші гранди потрапили до цікавого світового рейтингу. Football Observatory проаналізував дані 1226 команд із 71 ліги світу, щоб скласти список найбільш пасуючих команд у цьому сезоні.

До теми Павелко анонсував участь команди ЗСУ в чемпіонаті України з футболу у наступному сезоні

Так, Шахтар і Динамо потрапили до ТОП-15. "Гірники" посідають 9 місце, тоді як кияни опинились на 15-ій позиції. Команда Йовічевича в середньому віддає 660 передач за гру, тоді як Динамо – на 17 менше (643).

Лідером рейтингу є Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виконує в середньому 754 паси за гру. Також до топ-трійки входять японський Альбірекс (713) та португальська Бенфіка (708).

РЕЙТИНГ ТОП-15 НАЙБІЛЬШ ПАСУЮЧИХ КОМАНД