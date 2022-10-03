Динамо та Шахтар по-різному стартували в новому сезоні УПЛ. Донеччани лише раз втратили очки в чемпіонаті та лідирують в турнірній таблиці.
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Натомість "біло-сині" зазнали двох поразок на старті. Команда Мірчі Луческу відстає від "гірників" на 7 балів, проте мають гру в запасі.
Тим не менш, наші гранди потрапили до цікавого світового рейтингу. Football Observatory проаналізував дані 1226 команд із 71 ліги світу, щоб скласти список найбільш пасуючих команд у цьому сезоні.
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Так, Шахтар і Динамо потрапили до ТОП-15. "Гірники" посідають 9 місце, тоді як кияни опинились на 15-ій позиції. Команда Йовічевича в середньому віддає 660 передач за гру, тоді як Динамо – на 17 менше (643).
Лідером рейтингу є Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виконує в середньому 754 паси за гру. Також до топ-трійки входять японський Альбірекс (713) та португальська Бенфіка (708).
РЕЙТИНГ ТОП-15 НАЙБІЛЬШ ПАСУЮЧИХ КОМАНД
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|КРАЇНА
|КІЛЬКІСТЬ ПАСІВ ЗА МАТЧ
|1
|Манчестер Сіті
|Англія
|754
|2
|Альбірекс
|Японія
|713
|3
|Бенфіка
|Португалія
|708
|4
|ПСЖ
|Франція
|693
|5
|Маккабі Тель-Авів
|Ізраїль
|682
|6
|Ліверпуль
|Англія
|675
|7
|Баварія
|Німеччина
|671
|8
|Каспій
|Казахстан
|663
|9
|Шахтар
|Україна
|660
|10
|Аякс
|Нідерланди
|657
|11
|Сілкеборг
|Данія
|657
|12
|Селтік
|Шотландія
|655
|13
|Рейнджерс
|Шотландія
|655
|14
|Аль-Наср
|ОАЕ
|647
|15
|Динамо
|Україна
|643