Левый защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко попал в пятерку самых дорогих левых защитников в возрасте до 21 года.

Издание Transfermarkt оценило 21-летнего Миколенко в 15 миллионов евро. Эта сумма позволила ему занять пятое место в списке самых дорогих молодых левых защитников.

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Самым дорогим молодым левым защитником стал игрок немецкой Баварии Альфонсо Дэвис. 20-летний канадец оценен в 75 миллионов евро.

Также в первой пятерке 18-летний Нуно Мендеш из Спортинга (25 миллионов евро), 19-летний Райан Аит-Нури из Вулверхэмптона (20 миллионов евро) и 20-летний Райан Сессеньон из Хоффенхайма (20 миллионов евро).

В 15 миллионов евро, как Миколенко, оценили и 21-летнего Оуэна Вейндала с АЗ Алкмар. Но его поставили на шестое место в списке.