Шахтер и Динамо к этому матчу подходят в статусе лидеров турнирной таблицы. Вот только киевляне опережают своих соперников сразу на семь очков. Хотя матч первого круга закончился разгромной победой "горняков".

К теме Бой за чемпионство: анонс матча Шахтер –Динамо

Это поражение стало единственным для Динамо в чемпионате. В то же время Шахтер в 2021 году проиграл дважды. Первый раз – Заре, пропустив гол уже в компенсированное арбитром время. А второе поражение было от одного из аутсайдеров – Львова.

Кроме того, "оранжево-черные" сразу шесть раз за 21 тур сыграли вничью. У Динамо ничейных результатов всего четыре.

После этого матча до окончания чемпионата обеим командам останется сыграть по четыре игры. Поэтому если победит Динамо, то оно увеличит свое преимущество до 10 очков. И уже в следующем туре может оформить чемпионство. Ничья не изменит разницы между командами. А вот победа Шахтера сократит отставание до четырех пунктов. Правда тогда "горнякам" надо, чтобы Динамо еще дважды потеряло очки, а самим выигрывать все оставшиеся матчи.

Однако стоит добавить, что у Динамо в среду, 21 апреля, полуфинальный матч Кубка Украины против Агробизнеса. Несмотря на то, что это команда Первой лиги, вряд ли можно относиться без должного уважения к ней. Ведь в четвертьфинале они выбили из турнира именно Шахтер.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо