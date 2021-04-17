Шахтар та Динамо до цього матчу підходять у статусі лідерів турнірної таблиці. От тільки кияни випереджають своїх суперників одразу на сім очок. Хоча матч першого кола закінчився розгромною перемогою "гірників".

До теми Бій за чемпіонство: анонс матчу Шахтар – Динамо

Ця поразка стала єдиною для Динамо в чемпіонаті. Натомість Шахтар у 2021 році програв двічі. Перший раз – Зорі, пропустивши гол вже у компенсований арбітром час. А друга поразка була від одного з аутсайдерів – Львова.

Окрім того, "помаранчево-чорні" одразу шість разів за 21 тур зіграли внічию. В Динамо нічийних результатів лише чотири.

Після цього матчу до закінчення чемпіонату обом командам залишиться зіграти по чотири ігри. Тож якщо переможе Динамо, то воно збільшить свою перевагу до 10 очок. І вже в наступному турі може оформити чемпіонство. Нічия з не змінить різниці між командами. А от перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох пунктів. Правда тоді "гірникам" треба, щоб Динамо ще двічі втратило очки, а самим вигравати усі матчі, що залишилися.

Однак варто додати, що в Динамо в середу, 21 квітня, півфінальний матч Кубка України проти Агробізнесу. Попри те, що це команда Першої ліги, навряд чи можна ставитися без належної поваги до неї. Адже у чвертьфіналі вони вибили з турніру саме Шахтар.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо