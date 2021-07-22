Шахтер и Динамо совместно поменяли газон НСК "Олимпийский": 3 месяца за 60 секунд – видео

По окончании сезона-2020/21 Шахтер, с помощью специалистов Динамо и агрономов стадиона, начал замену покрытия на НСК "Олимпийский".

Отмечается, что реновация газона прошла на стадионе впервые за 10 лет. "Горняки" опубликовали видео работ на арене.

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На стадионе была проведена стандартная процедура по обновлению газона – срез существующего покрытия, финишное планирование профиля газона, укладка усиления и посев. Исходя из видео, новый газон уже пророс и готов к использованию. Замена длилась 2,5 месяца.

Как заменили газон на НСК "Олимпийский": смотрите видео

Первые матчи на "Олимпийском"

Донецкий клуб первым сыграет матч на обновленном поле. Игра первого тура для "горняков" состоится 24 июля. Соперник – Ингулец.

Динамо свой матч на "Олимпийском" проведет первого августа против новичка УПЛ Вереса.

– самый большой стадион в Украине. Общая вместимость арены составляет 70 050 зрителей.