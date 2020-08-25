Донецкий " Шахтер "и киевское" Динамо " 25-го августа разыграют очередной Суперкубок Украины. Спорт 24 предлагает пройти тест, чтобы освежить знания о Суперкубке Украины.

За всю историю проведения Суперкубка Украины только победители чемпионата Украины выигрывали его 6 раз, владельцы "золотого дубля" – 5 раз, финалисты Кубка – 3 раза, обладатели Кубка и серебряные призеры чемпионата – по 2 раза. Об этом пишет 24 канал.

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Действующим чемпионом является именно киевское "Динамо". В прошлом году киевляне в Одессе победили "Шахтер" со счетом 2:1.

"Горняки" открыли счет в первом тайме благодаря голу Алана Патрика. "Динамо" ответило точными ударами Бурды и Гармаша под занавес матча.

В этом году интригу подогревает Мирча Луческу. Бывший наставник" Шахтера", отдавший донецкому клубу 12 лет, возглавил "Динамо". Для "Мистера" это будет только второй официальный поединок во главе "бело-синих".

Кроме того, "Динамо" или "Шахтер" в очном поединке имеют шанс вырваться вперед по количеству выигранных трофеев. При независимой Украине клубы выиграли по 35 кубков.