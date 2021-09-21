Шахтер – Динамо: где смотреть

Поединок Шахтер – Динамо в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 20:55, сам матч начнется в 21:00.

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Матчу Шахтера с Динамо на телеканале "Футбол 1" будет предшествовать программа "Студия LIVE". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Динамо можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).