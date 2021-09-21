Шахтар – Динамо: де дивитися

Поєдинок Шахтар – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 20:55, сам матч розпочнеться о 21:00.

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Матчу Шахтаря з Динамо на телеканалі "Футбол 1" передуватиме програма "Студія LIVE". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).