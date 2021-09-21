Динамо – Шахтер: главное
- Что: Суперкубок Украины;
- Где: Киев, НСК "Олимпийский";
- Когда: среда, 22 сентября, 21:00;
- Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv.
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Последние матчи команд
Шахтер чередует успешные матчи с неудачными. В последних 5 матчах "горнякам" удалось получить всего 2 победы – в Чемпионате Украины были обыграны Днепр-1 (2:0) и Мариуполь (5:0).
Еще в одной встрече в рамках УПЛ Шахтер поделил очки с Минаем (1:1). А в Лиге чемпионов сыграл вничью с Монако (2:2) и проиграл Шерифу (0:2).
Динамо стартовало в новом сезоне с победы над Вересом (4:0). С того момента киевляне провели 8 официальных матчей и ни один из них не проиграли. В групповом этапе ЛЧ Динамо стартовало с ничьей против лиссабонской Бенфики. Матч в Киеве завершился со счетом 0:0.
Более того, в 5 последних встречах Динамо не пропускает. Атака киевлян в таком же порядке, как и оборона. В среднем игроки Динамо за последние 5 матчей забили 2,8 гола.
Шахтер может догнать Динамо по Суперкубкам
- Динамо сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. Шахтер поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
- Динамо является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
- В целом на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у Шахтера – 8 побед и 8 поражений.
Травмированные
У Шахтера под вопросом участие 5 игроков, у Динамо новых потерь нет.
Под вопросом участие в матче сразу троих игроков Шахтера – вратаря Анатолия Трубина, полузащитников Фернандо и Евгения Коноплянки. Продолжают восстановление от травм нападающий Дентинью и защитник Сергей Кривцов.
У Динамо, кроме давних потерь нападающих Артема Беседина и Эрика Рамиреса, новых потерь нет. После травмы в игру вернулся вратарь Георгий Бущан.
Динамо – Шахтер: что прогнозируют букмекеры
Эксперты Favbet считают шансы команд на победу в этом матче равными.
И на триумф Шахтера, и на итоговый успех Динамо дается коэффициент 1,90. Победа одной из команд в основное время матча оценивается коэффициентом 2,60, а ничья – 3,55.