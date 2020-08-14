Вскоре в Украине стартует новый футбольный сезон. Обычно он начинался матчем за Суперкубок Украины. Но на этот раз из-за смещения чемпионата, данный матч состоится несколько позже. Но может произойти со зрителями.

Официальная дата матча за Суперкубок Украины – 25 августа. Она утверждена исполкомом УАФ. Предварительно была информация, что игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". А уже 26 августа футболисты "Динамо" и "Шахтера", которые сыграют в этом матче, отправятся в расположение сборной Украины, пишет 24 канал.

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По данным телеграмм канала "Бомбардир", этот матч может состояться со зрителями на трибунах. Сейчас данный вопрос решают футбольные чиновники.

Ожидается, что на трибунах будет до 10 тысяч зрителей. Находиться они там должны с соблюдением всех медицинских протоколов и требований.

Напомним. После ослабления карантина и возобновления футбольных матчей в Украине они происходили без зрителей. И только в рамках эксперимента болельщиков на трибуны пустили в трех матчах плей-офф УПЛ. Их должно было быть не больше, чем 25% от вместимости трибун, зрители должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, на входе – температурный скрининг.

Журналист Роман Бебех указывает, что дата матча Суперкубка Украины будет зависеть от того, как далеко дойдет "Шахтер" в Лиге Европы (выйдет ли в финал турнира, который запланирован на 21 августа). Однако стоит отметить, что если "Шахтер" такой выйдет в финал Лиги Европы, то перенесут его матч 1-го тура УПЛ против "Колоса", который запланирован на 21 августа. Поэтому на матч за Суперкубок Украины это никоим образом не повлияет.