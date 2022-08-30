Денисов рассказал, на каком стадионе в Лондоне сыграет Шахтер из Динамо

Ранее СМИ сообщали, что один из матчей УПЛ может сыграть за пределами Украины. Шахтер и Динамо планируют отправиться в Лондон.

Денисов: Это действительно не слухи

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию о том, что матч 7-го тура УПЛ "Шахтер-Динамо" может состояться в Лондоне. Он также назвал стадион, который может принять игру.

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"Сейчас рассматривается вариант, очень конкретно рассматривается, вариант матча Шахтер – Динамо в Лондоне. Матча чемпионата. Это действительно не слухи. Это, я считаю, будет очень круто.

Эта игра должна пройти на стадионе Вест Хэма. Этот стадион может принять матч. Сейчас Шахтер и Динамо должны согласовать детали организации", – сказал Денисов.

Базовый день 7-го тура – ​​15 октября. Вест Хэм играет домашние матчи на "Лондон Стедиум".

Шахтер и Динамо встретятся в Лондоне: что известно