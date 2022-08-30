Денисов: Це дійсно не чутки

Директор каналів "Футбол" Олександр Денисов підтвердив інформацію про те, що матч 7-го туру УПЛ Шахтар –Динамо може відбутися в Лондоні. Він також назвав стадіон, який може прийняти гру.

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"Зараз розглядається варіант, дуже конкретно розглядається, варіант матчу Шахтар – Динамо в Лондоні. Матчу чемпіонату. Це дійсно не чутки. Це, я вважаю, буде дуже круто.

Ця гра має відбутись на стадіоні Вест Хема. Цей стадіон може прийняти цей матч. Зараз Шахтар та Динамо мають погодити деталі організації", – сказав Денисов.

Базовий день 7-го туру – 15 жовтня. Вест Гем грає домашні матчі на "Лондон Стедіум".

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