Денисов: Это действительно не слухи
Директор каналов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию о том, что матч 7-го тура УПЛ "Шахтер-Динамо" может состояться в Лондоне. Он также назвал стадион, который может принять игру.
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"Сейчас рассматривается вариант, очень конкретно рассматривается, вариант матча Шахтер – Динамо в Лондоне. Матча чемпионата. Это действительно не слухи. Это, я считаю, будет очень круто.
Эта игра должна пройти на стадионе Вест Хэма. Этот стадион может принять матч. Сейчас Шахтер и Динамо должны согласовать детали организации", – сказал Денисов.
Базовый день 7-го тура – 15 октября. Вест Хэм играет домашние матчи на "Лондон Стедиум".
Шахтер и Динамо встретятся в Лондоне: что известно
- Пока клубы и УПЛ согласовывают организационные вопросы. Игра должна стать благотворительной, все средства от продажи билетов клубы направят на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.
- Отмечалось, что главный тренер Динамо Мирча Луческу не против такой идеи. Однако сам президент киевлян Игорь Суркис узнал это несколько позже, и от журналистов, которые хотели уточнить детали. Он сомневается, что эта информация правдива.