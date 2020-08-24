Во вторник, 25 августа, "Шахтер" и "Динамо" сыграют за Суперкубок Украины. Матч пройдет без зрителей, потому поддержать любимую команду можно будет у экранов телевизоров или мониторов.

Матч за Суперкубок Украины покажут сразу два телеканала – "Украина" и "Футбол 1". Трансляция матча на обоих каналах начнется в 20:50. Сама игра стартует в 21:00.

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Онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" будет доступна и на Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонент на просмотр футбольных матчей стоит 109 гривен.

Текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Украины с публикацией видео голов проведет Спорт24. Она будет доступна за час до игры.

Это будет 17-й розыгрыш Суперкубка Украины. И первый, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". "Динамо" и "Шахтер" имеют поровну трофеев – по восемь. Хотя между собой команды за этот трофей сыграли только 12 раз. В этих встречах "Динамо" одержало семь побед, еще пять раз удача была на стороне "горняков".

Семь из восьми побед в Суперкубке Украины "Шахтер" одержал под руководством Мирчи Луческу, который теперь тренирует "Динамо".