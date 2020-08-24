У вівторок, 25 серпня, "Шахтар" та "Динамо" зіграють за Суперкубок України. Матч відбудеться без глядачів, тому підтримати улюблену команду можна буде біля екранів телевізорів чи моніторів.

Матч за Суперкубок України покажуть одразу два телеканали – "Україна" та "Футбол 1". Трансляція матчу на обох каналах розпочнеться о 20:50. Сама гра стартує о 21:00.

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Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" буде доступна і на Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонент на перегляд футбольних матчів коштує 109 гривень.

Текстову онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок України з публікацією відео голів проведе Спорт24. Вона буде доступна за годину до гри.

Це буде 17-й розіграш Суперкубку України. І перший, який відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". "Динамо" та "Шахтар" мають порівно трофеїв – по вісім. Хоча між собою команди за цей трофей зіграли лише 12 разів. У цих зустрічах "Динамо" здобуло сім перемог, ще п'ять разів успіх був на стороні "гірників".

Сім з восьми перемог у Суперкубку України "Шахтар" здобув під керівництвом Мірчі Луческу, який тепер тренує "Динамо".