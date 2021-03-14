Колос в голевом матче разгромил Мариуполь и приблизился к зоне Лиги Европы: видео
Мариуполь 14 марта на своем поле принимал Колос в матче 18 тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился разгромной победой гостей.
Источник:24 канал
Мариуполь – Колос 1:4
Голы: Бондаренко, 45+1 – Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61
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Колос мощно начал матч и мог открывать счет уже на 3-й минуте: быструю контратаку Ковалевке ударом в ближний угол завершал Антюх – вратарь отбил мяч в штангу.
Однако, через две минуты гости размочили счет. Навес с левого фланга атаки Колосса – мяч отскочил к абсолютно свободному Чурко в центре штрафной. А тот без помех пробил мимо голкипера – 0: 1.
Видео гола Чурко
К середине первого тайма Колос удвоил свое преимущество благодаря голу Костышина, который в борьбе с двумя защитниками сумел точно пробить головой.
Видео гола Костышина
В дополнительное время к первому тайму Мариуполю удалось сократить отставание до минимума. После передачи справа Стасюк в касание прострелил в центр штрафной – а Бондаренко в падении "рыбкой" головой пробил точно. 1:2.
Видео гола Бондаренко
Сразу после перерыва Колосс снова восстановил преимущество в два гола. После углового Кудрик не смог выбить мяч подальше – и Новак в касание расстрелял ворота.
Видео гола Новака
На 61-й минуте гости с Ковалевки четвертым голом сняли все вопросы о победителе матча. Костышин подал угловой слева – и Лысенко головой без помех пробил под перекладину.
Видео гола Костышина
Таким образом, Колос набрал уже 26 очков в зоне Лиги Европы (у четвертой Десны 30 баллов). Мариуполь с 17 очками остался десятым.
Мариуполь – Колос видеообзор
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