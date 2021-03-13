Домашние матчи донецкого Шахтера в УПЛ показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч 18-го тура УПЛ Шахтер – Десна в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00.

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Шахтер – Десна: где смотреть матч УПЛ

Смотреть онлайн матч Шахтер – Десна легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом встречи в 16:30 на канале начнется программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до поединка будут давать свои прогнозы на игру, а после – детально разбирать сам матч.