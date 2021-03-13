Домашние матчи донецкого Шахтера в УПЛ показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч 18-го тура УПЛ Шахтер – Десна в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00. Читайте также После позорного поражения от Ромы: реабилитируется ли Шахтер в матче с Десной – прогноз Шахтер – Десна: где смотреть матч УПЛ Смотреть онлайн матч Шахтер – Десна легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport. Перед началом встречи в 16:30 на канале начнется программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до поединка будут давать свои прогнозы на игру, а после – детально разбирать сам матч. Оба клуба находятся в верхней шестерке лучших. Шахтеру некуда отступать. "Горняки", которые идут на втором месте, уже 4 очками уступают лидеру Динамо. Футболистам десны тоже нужна только победа. Черниговский клуб располагается вплотную к тройке призеров – 4 строчка, в их активе 30 пунктов. Заря, которая идет третьей, опережает команду Александра Рябоконя на 2 очка.