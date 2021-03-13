Шахтар – Десна: де дивитись матч УПЛ
У неділю, 14 березня, Шахтар прийме Десну у рамках 18 туру УПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Джерело:24 канал
Шахтар – Десна: де дивитись матч УПЛ
Дивитися онлайн матч Шахтар – Десна легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.
Перед початком зустрічі о 16:30 на каналі розпочнеться програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до поєдинку даватимуть свої прогнози на гру, а після – детально розбиратимуть сам матч.
- Обидва клуби перебувають у верхній шестірці найкращих. Шахтарю немає куди відступати. "Гірники", які йдуть на другому місці, вже 4 очками поступаються лідеру Динамо.
- Футболістам Десни теж потрібна лише перемога. Чернігівський клуб розташовується впритул до трійки призерів – 4 сходинка, у їх активі 30 пунктів. Зоря, яка йде третьою, випереджає команду Олександра Рябоконя на 2 очки.
Поділитися новиною