У неділю, 14 березня, Шахтар прийме Десну у рамках 18 туру УПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі донецького Шахтаря в УПЛ показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 18-го туру УПЛ Шахтар – Десна у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00. Читайте також Після ганебної поразки від Роми: чи реабілітується Шахтар у матчі з Десною – прогноз

Шахтар – Десна: де дивитись матч УПЛ

Дивитися онлайн матч Шахтар – Десна легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком зустрічі о 16:30 на каналі розпочнеться програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до поєдинку даватимуть свої прогнози на гру, а після – детально розбиратимуть сам матч.