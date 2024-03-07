Шахтер будет судиться с экс-форвардом, который уехал играть за границу: что стало причиной конфликта

В среду, 6 марта, Богдан Вьюнник официально стал игроком польской Лехии из Гданьска. Футболист разошелся с донецким Шахтером не на дружеской ноте.

21-летний нападающий заключил контракт с польским клубом до конца июня 2028-го года. В Лехии сообщили, что Вьюнник перебрался в их клуб на правах свободного агента. Казалось, что эпопея с Богданом и Шахтером закончилась.

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Дело может перейти в суд

Но 7 марта на официальном сайте донецкого клуба появилась реакция на переход Вьюнника в Лехию. В украинском клубе заявили, что футболист не вернулся в Шахтер после зимнего отпуска, несмотря на действующий контракт с командой, который истекал 30 июня 2025-го года.

Зато в донецком клубе заявили, что неоднократно давали игроку шанс вернуться в команду, но Вьюнник отклонил все предложения "горняков". После чего Богдан сообщил руководству клуба о расторжении контракта (от 22 февраля 2024 года) в одностороннем порядке.

В Шахтере возмущены таким поведением 21-летнего футболиста, поэтому "горняки" будут обращаться в соответствующие компетентные органы с иском против игрока и его нового клуба.

Напомним, что еще в феврале в прессе была информация, что Вьюнник хочет покинуть Шахтер из-за войны в Украине. Однако Богдан сразу опроверг инсайд, который назвал чушью. Зато нападающий рассказал, что "горняки" не взяли его на сборы и сказали искать новую команду.

После чего его выбор остановился на Лехии, которая была заинтересована его приобретением.

Шахтер стартовал в УПЛ в новом году с двух побед. Одну получил на поле – над Кривбассом 5:2 во Львове, а одну по документам. "Горнякам" присудили техническую победу над Александрией. Произошло это из-за ошибки александрийцев, которые использовали в матче Ивана Калюжного, которого забыли заявить на вторую часть сезона УПЛ-2023/2024. Хотя на поле поединок закончился нулевой ничьей, но свою победу "кроты" получили уже после финального свистка.

Лехия занимает второе место, набрав 41 балл.

Богдан Вьюнник никогда не считался игроком основы "горняков". За свою еще молодую карьеру успел поиграть в аренде как в Украине, так и за рубежом. В футболке Шахтера провел всего 12 матчей, в которых отметился голом и 4 ассистами.