10 августа определился номинальный хозяин матча за Суперкубок Украины, в котором встретятся чемпион страны донецкий "Шахтер" и обладатель Кубка киевское "Динамо".

Волею жребия, в котором принимал участие легендарный футболист киевлян Анатолий Демьяненко, статус хозяина поля достался "Шахтеру", сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Смотрите также: Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо": дата и место матча

Внимание! Пока официальной даты и места матча-открытия сезона нет. Скорее всего, встреча пройдет 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Для "Динамо" этот поединок будет первым официальным под руководством нового наставника Мирчи Луческу, который в течение 13 сезонов возглавлял принципиального соперника киевлян – "Шахтер".

Когда же начнется новый сезон в УПЛ

В этом же предварительном календаре указано, что новый сезон в УПЛ начнется 22 августа. Однако после этого команды сразу пойдут на перерыв, связанной с матчами сборной.

Сборная Украины в начале сентября проведет два матча в рамках Лиги наций. Сначала 3 сентября во Львове "сине-желтые" сыграют со сборной Швейцарии, а уже 6 сентября на выезде померяются силами со сборной Испании.