"Шахтар" буде господарем матчу з "Динамо" за Суперкубок України: фото
10 серпня визначився номінальний господар матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться чемпіон країни донецький "Шахтар" і володар Кубка київське "Динамо".
Волею жереба, в якому брав легендарний футболіст киян Анатолій Дем'яненко, статус господаря поля дістався "Шахтарю", повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.
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Для "Динамо" цей поєдинок буде першим офіційним під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який протягом 13 сезонів очолював принципового суперника киян - "Шахтар".
Коли ж почнеться новий сезон в УПЛ
В цьому ж попередньому календарі вказано, що новий сезон в УПЛ розпочнеться 22 серпня. Однак після цього команди одразу підуть на перерву, яка пов'язана з матчами збірної.
Збірна України на початку вересня проведе два матчі в рамках Ліги націй. Спочатку 3 вересня у Львові "синьо-жовті" зіграють зі збірною Швейцарії, а вже 6 вересня на виїзді поміряються силами зі збірною Іспанії.