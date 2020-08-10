10 серпня визначився номінальний господар матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться чемпіон країни донецький "Шахтар" і володар Кубка київське "Динамо".

Волею жереба, в якому брав легендарний футболіст киян Анатолій Дем'яненко, статус господаря поля дістався "Шахтарю", повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

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Увага! Поки офіційної дати і місця матчу-відкриття сезону немає. Швидше за все, зустріч пройде 25 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Для "Динамо" цей поєдинок буде першим офіційним під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу, який протягом 13 сезонів очолював принципового суперника киян - "Шахтар".

Коли ж почнеться новий сезон в УПЛ

В цьому ж попередньому календарі вказано, що новий сезон в УПЛ розпочнеться 22 серпня. Однак після цього команди одразу підуть на перерву, яка пов'язана з матчами збірної.

Збірна України на початку вересня проведе два матчі в рамках Ліги націй. Спочатку 3 вересня у Львові "синьо-жовті" зіграють зі збірною Швейцарії, а вже 6 вересня на виїзді поміряються силами зі збірною Іспанії.