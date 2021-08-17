Шахтер благодаря голу новичка открыл счет в матче с Монако: видео

17 августа 2021 , 22:35
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Источник:

24 канал

Во вторник, 17 августа, Шахтер играет с Монако в матче за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Горнякам" удалось первыми открыть счет во встрече.

На 19-й минуте Педринью классно сыграл в центральной зоне, проскочил двух соперников и из центра штрафного пробил точно мимо голкипера.

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Видео гола Педринью

Шахтер – Монако: что известно о матче

  • "Монегаски", как и Шахтер, стартовали в Лиге чемпионов с 3 раунда квалификации. Монако прошел Спарту Прагу. Зато Шахтер оставил за бортом соревнований бельгийский Генк.
  • Победитель пары Шахтер – Монако выйдет в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Автор: Юрій Семенюк