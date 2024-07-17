Это будет уже пятый товарищеский матч "горняков" на словенских сборах. Перед этим Шахтер дважды побеждал, расписал ничью и проиграл футбольному клубу Бачка-Топола (0:1), сообщает 24 Канал.

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Очередной спарринг "горняков"

В прошлом поединке подопечные Пушича разгромили другой клуб из Турции – Ризеспор 5:0. Голы забивали Назарина, Кевин, Тобиас, Матвиенко и Баглай.

Бешикташ 6 июля сыграл вничью 0:0 с Умраниеспором.

Обратите внимание! Товарищеский матч между Шахтером и Бешикташем начнется 17 июля в 19:30 (по киевскому времени).

Последний раз эти клубы играли между собой в 2018-м году, когда расписали нулевую ничью в товарищеском матче.

Шахтер – Бешикташ: онлайн-трансляция матча

Этот поединок будет предпоследним для Шахтера на тренировочном зарубежном сборе. 27 июля у "горняков" запланирован спарринг с загребским Динамо.

А уже 3 августа действующий чемпион Украины вступит в борьбу во внутреннем чемпионате УПЛ. В первом туре Шахтер сыграет против полтавской Ворсклы.