Це буде вже п'ятий товариський матч "гірників" на словенських зборах. Перед цим Шахтар двічі перемагав, розписав нічию та програв футбольному клубу Бачка-Топола (0:1), повідомляє 24 Канал.

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Черговий спаринг "гірників"

У минулому поєдинку підопічні Пушича розтрощили інший клуб із Туреччини – Різеспор 5:0. Голи забивали Назарина, Кевін, Тобіас, Матвієнко та Баглай.

Бешикташ 6 липня зіграв внічию 0:0 із Умранієспором.

Зверніть увагу! Товариський матч між Шахтарем та Бешикташем розпочнеться 17 липня о 19:30 (за київським часом).

Востаннє ці клуби грали між собою у 2018-у році, коли розписали нульову нічию у товариському матчі.

Шахтар – Бешикташ: онлайн-трансляція матчу

Цей поєдинок буде передостаннім для Шахтаря на тренувальному закордонному зборі. 27 липня у" гірників" запланований спаринг із загребським Динамо.

А вже 3 серпня чинний чемпіон України вступить у боротьбу у внутрішньому чемпіонаті УПЛ. У першому турі Шахтар зіграє проти полтавської Ворскли.