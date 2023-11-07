Сикан шокирует Барселону: нападающий Шахтера забил свой третий гол в Лиге чемпионов – видео

"Горняки" смогли воспользоваться полумоментом, чтобы уйти на перерыв в матче с Барсой с преимуществом в один гол. Данило умело освободился от опеки Кристенсена и поразил ворота тер Штегена.

Донецкий Шахтер проводит свой четвёртый матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в номинально домашней игре противостоит Барселоне, пишет 24 канал.

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Первый тайм прошел по игровой инициативе гостей, но дончане чаще били по воротам. Перед перерывом это позволило "горнякам" открыть счет.

Судаков красиво перевел мяч на правый фланг, где его подхватил Гочолейшвили. Грузин подал в центр, где Сикан освободился от опеки Кристенсена и головой отправил мяч в ворота. Для Даниила это уже третий гол в этой Лиге чемпионов.

Видео гола Сикана: