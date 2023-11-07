Шахтер – Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер сыграет против Барселоны матч Лиги чемпионов 7 ноября. Перед игрой тренеры обеих команд определились со стартовыми составами.

Матч Шахтер – Барселона состоится на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге. Игра начнется в 19.45.

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Перед началом матча тренеры определились со списком футболистов, сыграющих с первых минут.

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон, Сикан

Барселона: тер Штеген, Алонсо, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовский

Стоит напомнить, что в этом матче за Шахтер не может сыграть защитник Ефим Конопля, отбывающий дисквалификацию. На левом фланге обороны с первых минут выйдет Николай Матвиенко, который традиционно играет в центре защиты.

Кроме того, восстанавливаются от травм полузащитники Артем Бондаренко и Олег Очеретько, а также нападающий Лассина Траоре.

Что касается Барселоны, то в этом матче не сыграют защитник Серджи Роберто и полузащитник Фрэнки де Йонг.