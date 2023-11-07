Матч Шахтар – Барселона відбудеться на "Фолькспаркштадіон" в німецькому Гамбурзі. Гра розпочнеться о 19:45.

До теми Шахтар – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перед початком матчу тренери визначилися зі списком футболістів, які зіграють з перших хвилин.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко, Степаненко, Зубков, Криськів, Судаков, Невертон, Сікан

Барселона: тер Штеген, Алонсо, Крістенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гаві, Оріоль Ромеу, Гюндоган, Ферран Торрес, Рафінья, Левандовський

Варто нагадати, що в цьому матчі за Шахтар не може зіграти захисник Юхим Конопля, який відбуватиме дискваліфікацію. Тож на лівому фланзі оборони з перших хвилин вийде Микола Матвієнко, який традиційно грає в центрі захисту.

Окрім того, відновлюються від травм півзахисники Артем Бондаренко й Олег Очеретько, а також нападник Лассіна Траоре.

Щодо Барселони, то в цьому матчі не зіграють захисник Серджі Роберто та півзахисник Френкі де Йонг.