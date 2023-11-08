Мой гол – результат работы всей команды, – Сикан раскрыл секрет триумфа над Барселоной

Даниил Сикан продолжает штамповать голы в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Нападающий Шахтера принес историческую победу "горнякам" в "домашнем" матче над Барселоной.

На 40-й минуте Даниил Сикан выиграл верховую борьбу у центрбека Барселоны и после передачи с фланга от Георгия Гочолеишвили перевел мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена. Гол форварда Шахтера стал первым и единственным во встрече Лиги чемпионов. "Горняки" минимально одолела "блаугранас" в Гамбурге 1:0 после поражения в Каталонии 2:1.

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Сикан: Мы старались и показали настоящий характер Шахтера

Сикан забил третий мяч в четырех матчах группового раунда ЛЧ-2023/2024. После финального свистка Даниил прокомментировал свой гол в ворота испанского гранда.

Форварда отметил игру своих партнеров по команде в ходе этой голевой атаки Шахтера.

Очень счастлив победить. Мы старались и показали подлинный характер Шахтера. Мой гол – результат работы всей команды, Судаков очень хорошо отдал на Гочолеишвили, Георгий – на меня, а мне оставалось завершить идеальную комбинацию,

– заявил Сикан.

Даниил раскрыл главную задачу на этот поединок, которую поставил перед командой Марино Пушич на матч против Барселоны. Главным требованием тренера Шахтера была победа, которую в итоге "кроты" и одержали.

Нападающий донецкого клуба оценил соперника и сравнил игру Барселоны с предыдущей встречей в Каталонии.

"В первом матче мы проиграли с небольшим счетом. Разобрали ошибки, соблюдали дисциплину на поле и отыгрались за результат прошлого матча. Счет мог быть больше, что мешало реализации? Только вратарь. Понимаем, что в Лиге чемпионов команды дают играть, но тяжелее всего в конце забить мяч", – ответил автор единственного гола в матче.

В заключение Сикан успокоил болельщиков Шахтера, обеспокоенных заменой нападающего из-за повреждений. Напомним, что Даниила сменили на 62-й минуте встречи на Кевина Келси из-за проблем с плечом.

После поединка форвард "кротов" заявил, что не следует волноваться. Он хорошо себя чувствует.

. В текущем сезоне Сикан провел уже в футболке Шахтера 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.