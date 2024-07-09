Педриньо вернулся в донецкий Шахтер из Атлетико Минейро, в котором выступал на правах аренды 2022 года. По информации пресс-службы "горняков", Бразилец приехал в Словению, где дончане проводит подготовительный сбор к сезону.
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Педриньо в составе "горняков"
В июле 2021 года 26-летний Педро Делмино да Силва перешел в Шахтер из Бенфики за 18 миллионов евро и сыграл 19 матчей за донецкий клуб, забил четыре гола и отметился тремя ассистами.
Через год, в июле 2022 года, Педриньо воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "горняками" в одностороннем порядке. Бразилец уехал играть в Атлетико Минейро на правах аренды.
Контракт бразильского хавбека с Шахтером был действителен до 2026 года. В феврале 2024 года игрок и клуб продлили соглашение до 2029 года. Первый матч в новом сезоне коллектив Марино Пушича сыграет против полтавской Ворсклы 3 августа.