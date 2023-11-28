Стандарт помог: Шахтер забил быстрый гол в ворота Антверпена – видео

Донецкий Шахтер в поединке против бельгийского Антверпена должен гарантировать себе евровесну. Первый шаг к этому "горняки" сделали уже на 12-й минуте матча.

Подопечные Марино Пушича активно начали поединок 5-го тура Лиги чемпионов против Антверпена. Именно "горняки" первыми открыли счет во встрече, пишет 24 Канал.

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На 12-й минуте матча Шахтер получил право на штрафной удар. Александр Зубков выполнил навес из стандарта прямо на голову Николая Матвиенко. Защитник "горняков" выпрыгнул выше всех и мощным ударом пробил по центру ворот. 1:0 – Шахтер повел в счете.

Видео гола Матвиенко

Для Николая Матвиенко гол в ворота Антверпена стал первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В этом сезоне 27-летний защитник отличился 3-мя голами в чемпионате УПЛ.