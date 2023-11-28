Підопічні Маріно Пушича дуже активно розпочали поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти Антверпена. Саме "гірники" першими відкрили рахунок у зустрічі, пише 24 Канал.

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На 12-й хвилині матчу Шахтар отримав право на штрафний удар. Олександр Зубков виконав навіс зі стандарту прямо на голову Миколи Матвієнка. Захисник "гірників" вистрибнув вище всіх та потужним ударом пробив по центру воріт. 1:0 – Шахтар повів у рахунку.

Відео голу Матвієнка

Для Миколи Матвієнка гол у ворота Антверпена став першим у поточному розіграші Ліги чемпіонів. В нинішньому сезоні 27-річний захисник відзначився 3 голами в чемпіонаті УПЛ.